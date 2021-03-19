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ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية بختام تعاملات اليوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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أغلق المؤشر ناسداك على زيادة يوم الجمعة، مدعوما بسهم فيسبوك  وأسهم شركات الطاقة، وذلك في الوقت الذي توقفت فيه موجة الصعود الأخيرة لعوائد  سندات الخزانة الأمريكية.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز  الصناعي 234.79 نقطة بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 32627.51 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندر اند بورز  منخفضا 2.71 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 3921 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 99.07 نقطة أو 0.76 بالمئة إلى 13215.24 نقطة.

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