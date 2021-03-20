وزيرة الصحة تكشف عن أعداد المسجلين للحصول على لقاحات كورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا، موضحة أن إجمالي عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع سواء من الأطقم الطبية، أو كبار السن، أو أصحاب الأمراض المزمنة وصل إلى 400 ألف شخص.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن معدل التسجيل في أول أسبوع كان مرتفعا ثم انخفض بشكل ملحوظ ووصل إلى 5 آلاف في اليوم، منوهة بأن 100% من المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة جاهزين لاستقبال المواطنين وتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح.



