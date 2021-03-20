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وسيم السيسي: لم يستدل على المومياء الخاصة بأخناتون حتى الآن
السبت 20/مارس/2021 - 05:04 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والباحث في علوم المصريات، إن تحتمس الثالث وضع أفضل خطط عسكرية في العالم قديمًا.
وأشار "السيسي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه لم يستدل على المومياء الخاصة بأخنتنون حتى الآن.
ولفت إلى أن الأسرة الـ18 تعتبر من أعظم الأسر المصرية القديمة.
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