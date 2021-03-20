بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:





طقس السبت نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس حارعلى السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.





حالة السبت ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.