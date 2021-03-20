بعد تفقد الرئيس حديقة الطفل.. "الشرشابي" يشيد بجهود رجال الهيئة

أشاد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالمجهود المبذول من رجال الورش الإنتاجية خلال الفترة الماضية.





ووجه “الشرشابي” الشكر لجميع العاملين بالورش الإنتاجية، لتنفيذ المهام المُكلفين بها على أكمل وجه، وخاصة ما تم إنجازه في حديقة الطفل بمدينة نصر، من تصنيع البروجولات والأسوار الخارجية ودهانات الأسوار الداخلية طوال فترة التطوير.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تفقد حديقة الطفل، صباح اليوم الجمعة، وبعض الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمنطقة شرق القاهرة.





قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتي العاصمة الادارية الجديدة، الامر الذي ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع سيادته علي مستجدات الاعمال الجارية لتطوير مدينة الامل من طرق وخدمات شاملة.





كما تفقد السيد الرئيس كذلك اعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقي باحدي السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.



