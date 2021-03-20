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يد بنى سويف تفوز على النصر القاهرى
السبت 20/مارس/2021 - 12:06 ص
محمد الحسيني
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نجح الفريق الاول لكرة اليد بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز على ضيفه النصر القاهرى وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بالصالة المغطاة بمدينة نصر .
وحقق الفريق فوزا على النصر بنتيجة 25/24 بمباراة مثيرة نجح بها أبناء بنى سويف فى تحقيق الانتصار .
ويستعد بنى سويف للمشاركة بالدورة الرباعية من أجل البقاء بالممتاز والتى تضم فرق اسوان واتحاد الشرطة وبنى سويف وفريق يتحدد من مواجهة المقاولون وقارون .
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن مواعيد وملاعب المباريات بموعد لاحق .
ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من احمد ابو زيد مديرا فنيا واحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي .
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