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إلهام شاهين: فيفي عبده من أقرب الناس إلى قلبي.. وكل الصراعات فى الوسط الفني "عبط"

السبت 20/مارس/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أكدت النجمة إلهام شاهين إنها انتهت الصراعات التى كانت تعيشها فى الوسط الفني وأنه تم الصلح، معتبرة ما حدث ما هو إلا "عبط"، على حد قولها.


كما قالت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج السيرة المذاع على قناة Dmc، أنها تصالحت مع فيفي عبده وأصبحت من أقرب الناس لقلبها، وكذلك الخلافات بينها وبين نادية الجندى انتهت عندما جاءت لتعزيها في والدتها.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تنتظر عرض حكاية "حتة مني" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية ومها سليم، وهي من سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، ويشارك في الحكاية إلى جانب إلهام شاهين كلاً من أحمد وفيق، ايناس كامل، نهال عنبر، سارة الشامى، حنان سليمان، مؤمن نور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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