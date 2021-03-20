شاهد.. وزيرة الصحة تعلن موعد وصول 5.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات على الحصول على 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، وسيصل أول دفعة منهم بحجم 5.8 مليون جرعة من لقاح "أسترازينكا" يوم 30 مارس الجاري.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم يستهدفون أن يكون اللقاح متوفر في كل منشآت وزارة الصحة في مايو المقبل، مضيفا: "لو احتاجنا لقاحات مؤسسة الجافي هتدينا أكتر".



