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شارع المعز يعود إلى رونقه.. جولة الفجر في الشارع التراثي ليلًا (صور)
السبت 20/مارس/2021 - 07:27 ص
حسام زيدان
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تجولت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية في شارع المعز لدين الله الفاطمي مساء أمس الجمعة، حيث رصدت أعداد كبيرة من المصريين، فضلوا قضاء أمسيتهم بين أحضان الشارع التراثي.
وعاد شارع المعز لدين الله الفاطمي إلى رونقه الأول، حيث كان يعاني الشارع من ركود كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولكنه مع انحسار موجات المرض بدأ الشارع يعود إلى سابق عهده من جديد.
ويُعد شارع المعز لدين الله الفاطمي أشهر وأكبر متحف مفتوح في العالم حيث يمتد بطول 1200 متر من باب الفتوح شمالًا إلى باب زويلة جنوبًا ويتقاطع معه شارع الأزهر، ويضم 28 أثرًا بخلاف الآثار في حاراته الجانبيه، والشارع مسجل كمنطقة تراث عالمي.
يرجع تاريخ الشارع إلى تاريخ إنشاء القاهرة وتأسيسها قبل 1000 عام حيث بدأ جوهر الصقلبي في بناء المدينة كي تكون عاصمة للدولة الفاطمية، بأوامر من المعز لدين الله الفاطمي، وتطورت القاهرة عبر العصور، حيث ضم لها صلاح الدين الأيوبي عواصم مصر الإسلامية في سور واحد، ثم توسعت في العصر المملوكي وامتد عمرانها، الذي ازداد واتخذ مزيدًا من الاتساع ببناء القاهرة الخديوية ثم ضاحية هليوبوليس "مصر الجديدة".
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