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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-3-2021 بجميع البنوك

السبت 20/مارس/2021 - 12:08 ص
اسعار الدولار مقابل الجنيه
اسعار الدولار مقابل الجنيه
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استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 20-3-2021 بجميع البنوك، وسط تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه من قبل البنك المركزي.


سعر الدولار اليوم  السبت  20-3-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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