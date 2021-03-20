أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-3-2021 بجميع البنوك
استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم السبت 20-3-2021
بجميع البنوك، وسط تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه من قبل البنك المركزي.
سعر الدولار اليوم السبت 20-3-2021
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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