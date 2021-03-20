Advertisements
اليوم.. الحكم في عزل "أبوالفتوح" من رئاسة مصر القوية
السبت 20/مارس/2021 - 08:15 ص
هدير حمزة
Advertisements
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من سمير صبرى المحامى، التى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
وقد سبق وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم 20 مارس الحالى.
وقال صبرى فى دعواه إن أبو الفتوح شخص مخادع، أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه، حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين، ويضمن لنفسه شىء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التى يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.
وأشار صبرى فى دعواه إلى أن التصريحات التى أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنها تصب فى مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الصادرة إليه.
وأشار إلى أن التنظيم الدولى للإخوان، عقد مؤخرًا مؤتمرًا فى "لاهور" بباكستان،لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أن أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له، مؤكدًا أنه يريد أن يحقق طموحه السياسى بأى وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامى وهجومه على النظام الحالى واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد.
وشدد على أن أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا، بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة، وطلب صبرى إلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements