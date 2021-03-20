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تعرف على التطورات التي نفذها السيسي بمدينة رأس البر

السبت 20/مارس/2021 - 08:20 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم وزيري
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تم الانتهاء من أعمال تطوير مدينة رأس البر، حيث تم افتتاح شارع النيل بالمدينة، بعد الانتهاء من رفع كفاءته، بما يتناسب مع كونه من المناطق الحيوية بالمدينة، وممشى سياحى يقع فى نهايته عند منطقة اللسان الفندق العالمى "شتياجنبرجر" والتى تم تنفيذها بعد إزالة الإشغالات والتعديات، كما تم إنشاء مقاعد ذات طابع جديد وتوحيد واجهات المحال التجارية، وكذلك تركيب بلاطات إنترلوك ببداية الممشى.

وتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة شارع صف 4 بمنطقة السوق العمومية، والذي يتوسط المدينة ويعد أحد أهم وأشهر الأسواق بها حيث تم تنفيذ عدد من الأعمال لتطويره والتى تضمنت تركيب بلدورات وتوحيد واجهات المحلات بالشارع، كذلك الإنتهاء من أعمال التنسيق الحضارى لواجهات المحال التجارية بسوقي شارعى 64 و101 للقضاء على العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، كذلك افتتاح تطوير شارع 77.

كما تم افتتاح أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى ورصف الشارع وتركيب بلاطات الانترلوك وبلدورات، وكذلك إنشاء مكان مخصص لانتظار السيارات، وترميم الكورنيش الخاص بالشاطىء فضلا عن فتح الممرات وإنشاء مقاعد.

وتم تطوير مدخل رأس البر الشرقي، تحديدا بمنطقة الشيخ ضرغام الجديدة، والتى كانت تزدحم بصور متعددة من التعديات على جسور النيل، ووجود أكشاك ومخلفات للسفن واللانشات البحرية، حيث تم إعادة تخطيطها وتحويلها الى حديقة عامة للمواطنين وعمل أحواض من الزهور ومرسى للانشات الصيادين، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى الذى يليق بمكانة المدينة.

وأخيرا تم افتتاح بوابة رأس البر الشرقية، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وتفعيل نطام بوابات تحصيل الرسوم الإلكترونية بها.

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