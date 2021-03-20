مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر الفوز على فيتا كلوب









تحدث هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على فوز النادي الأهلي الكبير الذي حققه على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت في ستاد الشهداء في الكونغو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "شخصية الأهلي ظهرت في مباراة فيتا كلوب الكونغولي واللقاء كان مثالي".





وتابع: "من مميزات الأهلي أيضًا أنه لا يوجد أي مسئول في النادي الأهلي علق على نتيجة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب في القاهرة والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق".





وأضاف: "لم يصدر أي شخص في الأهلي تصريح يؤكد أن الأهلي احتسبت ضده ضربة جزاء غير صحيحة أو تحدث عن ضياع أكثر من فرصة".