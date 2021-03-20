اليوم.. نظر دعوى إلزام الوزراء بنشر إقرار الذمة المالية بالجريدة الرسمية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتي طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية لرؤساء مجلس الوزراء والوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة، ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور.





واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.





وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات، وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى.





وتابعت: إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة.



