تشيلسي يسعى للحفاظ على نجمه





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجم الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا الذي ينتهي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وألمحت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أنه من المتوقع أن يحسم تشيلسي قضية تجديد عقد سيلفا في الأيام أو الأسابيع المقبلة.





وأكدت الشبكة البريطانية أن ميلان معجب للغاية بالآداء الذي يقدمه نجم الدفاع الشاب فيكايو توموري الذي يلعب في ميلان معاراً من تشيلسي.





وأفادت الشبكة البريطانية بأن مجلس إدارة ميلان سيتخذ قراره بشأن تفعيل بند خيار الشراء النهائي في عقد توموري الذي يبلغ قدره 28 مليون يورو وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.



