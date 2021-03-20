أسعار "الذهب" اليوم السبت 20-3-2021 في محلات الصاغة بمصر

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت 20-3-2021، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.









أسعار الذهب اليوم السبت 20-3-2021 في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 769جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 658 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6144 جنيهًا