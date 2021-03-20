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أسعار "الذهب" اليوم السبت 20-3-2021 في محلات الصاغة بمصر

السبت 20/مارس/2021 - 12:13 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت 20-3-2021،   وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.



أسعار الذهب اليوم  السبت 20-3-2021 في مصر 

سعر الذهب عيار 24 يسجل 876 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 769جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 658 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6144 جنيهًا

 

 

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