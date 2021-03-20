Advertisements

وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن لقاح أسترازينكا (فيديو)

السبت 20/مارس/2021 - 01:10 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تخصيص شحنات من اللقاح لأغراض الحج والسفر حتى يكون هناك استعداد لموسم الحج إذا اشترطوا الحصول على اللقاح.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن "أسترازينكا" من الشركات التي تتميز بإتاحة البيانات، والشفافية المطلقة في كشف أي عرض صحي مصاحب للقاح، لافتة إلى أن هناك 30 شخص أصيبوا بجلطات في الدم من بين ملايين حصلوا على اللقاح، معلقة: "إصابة هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة باللقاح"، مؤكدة أن اللقاح أمن جدا، ومن سيحصلون عليه في مصر سيكون تحت سن 65 عاما.

وعن تطعيم 20 ألف شخص بلقاح كورونا في مصر، عقبت وزيرة الصحة: "أكتر بكتير من 20 ألف شخص حصلوا على اللقاح".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد أسترازينكا

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ 19 دقيقة

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 8 ساعات

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الشارقة الإماراتي لضم طارق حامد

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ ساعة و 24 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ 42 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطلب الاستغناء عن نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: 87 شخصا من الأطقم الطبية وقعوا للحصول على اللقاح (فيديو)

وزيرة الصحة: تطعيم جميع الأطقم الطبية بلقاح كورونا مجانًا اعتبارا من الغد

نقص الوفيات وتحجيم العدوى.. متى تحصد الصحة ثمار التطعيم بلقاح كورونا؟

خطوة عاجلة.. هكذا ستواجه مصر كورونا بلقاح أسترازينيكا

الصحة": مصر تستقبل 8.6 مليون جرعة لقاح استرازينكا قريبًا"

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار