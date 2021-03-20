وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن لقاح أسترازينكا (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تخصيص شحنات من اللقاح لأغراض الحج والسفر حتى يكون هناك استعداد لموسم الحج إذا اشترطوا الحصول على اللقاح.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن "أسترازينكا" من الشركات التي تتميز بإتاحة البيانات، والشفافية المطلقة في كشف أي عرض صحي مصاحب للقاح، لافتة إلى أن هناك 30 شخص أصيبوا بجلطات في الدم من بين ملايين حصلوا على اللقاح، معلقة: "إصابة هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة باللقاح"، مؤكدة أن اللقاح أمن جدا، ومن سيحصلون عليه في مصر سيكون تحت سن 65 عاما.



