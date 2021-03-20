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"سهير رمزي تسببت في طلاقي".. إلهام شاهين تكشف قصة انفصالها عن المنتج عادل حسني

السبت 20/مارس/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة إلهام شاهين عن قصة زواجها وانفصالها من المنتج عادل حسني حيث قالت: "تزوجت من عادل حسنى وكان فرق السن بينا حوالي 25 سنة وتزوجته وكان عنده شركة سياحة".


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني فى برنامج السيرة المذاع على Dmc، "بعد عامين من الزواج عرفت أن عادل يقوم بإنتاج عمل لسهير رمزى وسألته وقتها وأنكر وقبل نزول الفيلم أعترف لى أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر بسبب ضغط صحابه عليه، وأن دي آخر مرة"


وتابعت "بعد فترة أخبرنى الكثير أن عادل بيعمل تاني فيلم  مع سهير رمزى، سألته وأنكر وكنت وقتها أصور مشاهد باستديو مصر وجاء صحفى لعمل حوار وبالصدفة قال إنه عمل حوار مع عادل فى استديو النحاس".


واستكملت: "ذهبت علطول هناك ووجدته في حجر سهير رمزى وقال لى أيوة أنا كداب وشوفى إنتى عايزة إيه، فطلبت منه الطلاق، واللى ضايقنى فى أنه كان دايما عاوزاني أبعد عن الفن وهو من دخل الفن وقلت له حينها لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن".

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