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عمرو الليثي يكرم روح الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي.. ويهدى درع التكريم لابنتها

السبت 20/مارس/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
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قال الاعلامي عمرو الليثي، إنه فى إطار الاحتفال بعيد الأم وتكريم الامهات المثاليات  من غير الممكن ان ننسى الداعية الراحلة  الدكتورة عبلة الكحلاوي ولا بد ان نحتفل بها رغم رحيلها  ومن غير الممكن ان ننسي دورها وقيمتها ومكانتها وقوتها وإنسانيتها وعطفها وسماحتها. 

وأضاف الليثي من غير الممكن ان ننسي الذى قدمته للدعوة الاسلامية واللى تعلمناه على ايديها من قيم واخلاق ومبادئ وسلوكيات، مشيرًا إلى أن الكحلاوي، رحلت عن دنيانا  مؤخرا بعد ما خسرت معركتها مع الكورونا.

بيشرفني فى ستديو "واحد من الناس" تكون معايا ابنتها الدكتورة مروة ياسين استاذة الاعلام بجامعة بنى سويف.

وقام الليثى بتقديم درع برنامج "واحد من الناس" وقناة الحياة لروح الام المثالية دكتورة عبلة الكحلاوى لابنتها دكتورة مروة ياسين.

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