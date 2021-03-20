ابنة عبلة الكحلاوي: هذه آخر وصية لأمي قبل وفاتها





قالت دكتورة مروة ياسين، إن اللحظات الاخيرة في حياة والدتها الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت بها من اتجليات ومشاعر دينية وحب الناس والجميع ملتف حولها، مضيفة: "لبست الطرحة الخضراء وجاء الجميع ليقرأ لها الفاتحة ، وان سر الوصول هو الاخلاص وان نضع الدنيا فى مقامهما ووجهت رسالة لنا وللجميع بان لا نغتر بالدنيا".





وكشفت خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثي، لتكريم روح والدتها دكتورة عبلة الكحلاوى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، اخر وصية لها حيث قالت: "استوصوا خيرا بالباقيات الصالحات وان الله من عليها بمستشفى الباقيات الصالحات.

وعن سر ظهورها بالزى الأبيض قالت ابنتها دكتورة مروة ان الله الهمها هذا الزى واننا تمسكنا بان نسير فى فلكها ومتمسكين بعبايتها ،مشيرة إلى أن والدتها كانت تواجه اى شائعات بالثبات والقرب من الله.