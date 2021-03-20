Advertisements

الأنبا باخوم يشارك بصلاة درب الصليب

السبت 20/مارس/2021 - 05:29 ص
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ماريان عيد
Advertisements
ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، وذلك بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب انطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة والراهبات وشعب الكنيسة.
 
تلا القداس الإلهي صلاة درب الصليب ثم كلمة من نيافة الأنبا باخوم عن كلمات يسوع علي الصليب، وما يعلمنا يسوع على الصليب وهو ( كيف نتألم - الغفران )، مختتما كلمته بتشجيع كل العائلات أن يعلموا أولادهم كيف يتألموا، وبالصلاة ان يساعدنا الله ان نغفر بنفس راضية، واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية من نيافته لكل الحاضرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الصليب درب الصليب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حورية فرغلي تعلق على صورة تزعم خضوعها لعملية جراحية.. فماذا قالت؟

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني بمطار القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 5 ساعات

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 11 ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 10 ساعة

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يزور كنيسة قلب يسوع

بطريرك الكاثوليك يفتتح أولى فاعليات المشروع الرعوي بمشاركة الأنبا باخوم (صور)

الأنبا باخوم يحتفل بعيد العذراء "الحبل بلا دنس" في كنيستها بقبة الهواء

غدا.. استقبال رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسة الشرابية

النائب البطريركي يشارك في صلاة قداس الأربعين لـ"لمبي جرس"

كنيسة السيدة العذراء بقويسنا تستقبل الأنبا باخوم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار