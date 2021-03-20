الأنبا باخوم يشارك بصلاة درب الصليب

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة، وذلك بمشاركة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب انطونيوس سماحة، رعاة الكنيسة والراهبات وشعب الكنيسة.

تلا القداس الإلهي صلاة درب الصليب ثم كلمة من نيافة الأنبا باخوم عن كلمات يسوع علي الصليب، وما يعلمنا يسوع على الصليب وهو ( كيف نتألم - الغفران )، مختتما كلمته بتشجيع كل العائلات أن يعلموا أولادهم كيف يتألموا، وبالصلاة ان يساعدنا الله ان نغفر بنفس راضية، واختتمت الصلاة بالبركة الرسولية الختامية من نيافته لكل الحاضرين.