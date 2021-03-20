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مدحت صالح: والدي رفض دخولي الفن.. وكنت أتقاضى هذا الأجر في الأفراح الشعبية

السبت 20/مارس/2021 - 01:19 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم مدحت صالح عن بداياته الفنية حيث قال: "أهلى كانوا عارفين إنى بغنى ولكن والدي كان ضد الفكرة دى، ووالدتى كان صوتها حلو وكانت بدندن في المطبخ وكنت بستشيرها في كلمات الأغانى".

وتابع خلال لقائه مع أبلة فاهيتا فى برنامج لايف من الدوبلكس المذاع على قناةon: "أنا من صغرى وأنا بغنى في أفراح قرايبنا وجيرانا وأصحابنا، ولكن بشكل احترافى واقفت أمام ميكرفون إذاعى كان عندى 16 سنة".

وأشار إلى أنه كون فرقة في روض الفرج في فترة دارسته المرحلة الثانوية، مضيفًا: "بقينا أشهر فرقة ومفيش سطح سيبنا فرح مغنناش فيه، وكنا بنشتغل كمان كل حاجة بما فيها الفراشة والكهرباء وفى نهاية اليوم بنقسم الفلوس علينا".

واختتم حديثه: "كان نصيبى فى الوقت ده حوالى 2 جنية ونص، وشبرا دى حياتى هي اللي خلتنى أجيب المرسيدس، أما حلاوة الـ night club هى النقطة اللى بتنزل على المطرب وبتتقسم بينا أنا وصاحب المكان".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.


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