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شاهد.. وزيرة الصحة: الحصول على اللقاح لا يعني أننا سنعيش حياة طبيعية

السبت 20/مارس/2021 - 05:46 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل لقاحات كورونا توفر حماية لصاحبها بنسبة معينة، ولكن 100% من الذين سيصابوا بالعدوى بعد حصولهم على اللقاح ستكون أعراض الإصابة بسيطة.

وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحصول على اللقاح لا يعني أننا سنعيش حياتنا بصورة طبيعية، حيث أنه يمكن الإصابة بكورونا رغم الحصول على اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة، "العالم داخل على تحورات بفيروس كورونا.. وده طبيعة الفيروسات"، لافتة إلى أن اللقاحات المتوفرة في مصر هى نفس اللقاحات المستخدمة على مستوى العالم.

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وزيرة الصحة هالة زايد بوابة الفجر الفجر

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