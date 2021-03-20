شاهد.. وزيرة الصحة: الحصول على اللقاح لا يعني أننا سنعيش حياة طبيعية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن كل لقاحات كورونا توفر حماية لصاحبها بنسبة معينة، ولكن 100% من الذين سيصابوا بالعدوى بعد حصولهم على اللقاح ستكون أعراض الإصابة بسيطة.





وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحصول على اللقاح لا يعني أننا سنعيش حياتنا بصورة طبيعية، حيث أنه يمكن الإصابة بكورونا رغم الحصول على اللقاح.



