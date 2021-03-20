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تفاصيل مفاوضات الشارقة الإماراتي لضم طارق حامد
السبت 20/مارس/2021 - 12:39 ص
محمد جمال
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تلقي نادي الزمالك خسارة أمام فريق الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.
وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" أن الشارقة الإماراتي يجهزوا عرض لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل.
وأشار إلى أن الشارقة مهتمين بشكل كبير بطارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.
وكان نادي الزمالك تعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق خلال الفترة الحالية بعدما قررت إدارة النادي رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.
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