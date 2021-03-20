تفاصيل مفاوضات الشارقة الإماراتي لضم طارق حامد





تلقي نادي الزمالك خسارة أمام فريق الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.





وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" أن الشارقة الإماراتي يجهزوا عرض لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل.





وأشار إلى أن الشارقة مهتمين بشكل كبير بطارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.





وكان نادي الزمالك تعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق خلال الفترة الحالية بعدما قررت إدارة النادي رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.



