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بداية موجة حارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

السبت 20/مارس/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 20 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:


طقس السبت نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس حار على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح نشطة.

حالة السبت ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.
- أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.



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