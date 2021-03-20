Advertisements

شاهد.. عمرو أديب: الجد مع تركيا في ملف شرق المتوسط والغاز والحدود البحرية

السبت 20/مارس/2021 - 01:29 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن القنوات المعادية لمصر والتي تبث من تركيا هى أقل مشكلة بين مصر وتركيا، مضيفا أن هناك ملفات أهم منها شرق المتوسط، والغاز، والحدود البحرية المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مسمعناش حد بيسقف للإدارة المصرية بعد اللي حصل.. دي أقل حاجة، إحنا بس فالهم مدعيين وفالفرح منسيين"، لافتا إلى ان وزير الدفاع اليوم وصف مصر واليونان بـ الجيران في تصريح له.

وأشار الإعلامي، إلى أن القنوات المعادية لمصر كانت أداة للضغط، منوها بأن تركيا تعمل على تحسين علاقاتها مع عدد من الجهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعة

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ ساعة و 21 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينهي اتفاقه مع ثنائي الفريق

منذ ساعة الا ربع

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب: الجد مع تركيا في ملف شرق المتوسط والغاز والحدود البحرية

منذ 34 دقيقة

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

أستاذ علوم سياسية: مصر رسمت سياسة خارجية نشطة للتكامل مع قبرص واليونان

بالوثائق.. أبرز بنود اتفاق "تركيا والسراج" (فيديو)

عمادالدين أديب: أردوغان يريد القرصنة على غاز المتوسط

يدعم الاستقرار.. ماذا قالوا عن ترسيم الحدود بين مصر واليونان؟

ترامب: الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين تركيا واليونان

صحيفة: لن يحقق نظام أردوغان أيا من أهدافه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار