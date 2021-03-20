شاهد.. عمرو أديب: الجد مع تركيا في ملف شرق المتوسط والغاز والحدود البحرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القنوات المعادية لمصر والتي تبث من تركيا هى أقل مشكلة بين مصر وتركيا، مضيفا أن هناك ملفات أهم منها شرق المتوسط، والغاز، والحدود البحرية المصرية.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مسمعناش حد بيسقف للإدارة المصرية بعد اللي حصل.. دي أقل حاجة، إحنا بس فالهم مدعيين وفالفرح منسيين"، لافتا إلى ان وزير الدفاع اليوم وصف مصر واليونان بـ الجيران في تصريح له.



