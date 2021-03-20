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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا

السبت 20/مارس/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أسدل الستار مساء أمس الجمعة، على قرعة الأدوار الحاسمة من بطولة دوري أبطال أوروبا، للنسخة الحالية 2020/2021 مدينة نيون السويسرية

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، في مقدمتها لقاء بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في تكرار لنهائي العام الماضي.

كنا يلتقي ريال مدريد، البطل التاريخي للمسابقة، بنظيره ليفربول، في تكرار لنهائي نسخة عام 2018.

وجاءت القرعة على النحو التالي.

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند.
بورتو × تشيلسي.
بايرن ميونيخ × باريس سان جيرمان.
ريال مدريد × ليفربول.

بينما أجرى اليويفا أيضاً قرعة الدور نصف النهائي من البطولة، والتي جاءت كالتالي.

الفائز من مانشستر سيتي وبورتو × الفائز من بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

الفائز من بورتو وتشيلسي × الفائز من ريال مدريد وليفربول.

تقام مواجهات ذهاب ربع النهائي يومي 6 أو7 أبريل، على أن تقام لقاءات العودة أحد يومي 13 أو14 من نفس الشهر.

بينما تقام مواجهات ذهاب نصف النهائي يومي 27 و28 أبريل، ويقام العودة يومي 4و5 مايو المقبل.

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