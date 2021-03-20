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بطريقة رومانسية.. كريم فهمي يشارك جمهوره لحظات سعادته مع زوجته

السبت 20/مارس/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان كريم فهمي على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر كريم فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهرفي صورة رومانسية برفقة زوجته على يخت في عرض البحر .


يذكر أن كريم فهمي يستعد لفيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

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