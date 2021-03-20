بإطلالة جريئة.. لقاء الخميسي تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها





تحرص الفنانة لقاء الخميسي، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وشاركت لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة جديدة لها، وظهرت فيها بإطلالة مثيرة مرتدية فرو باللون الرمادي، وميني جيب أسود.يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.