شاهد.. عمرو أديب عن سقوط بايدن على سلم الطائرة: "بوتين ضربه عين"

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي بايدن وهو يصعد للطائرة، مضيفا: "بايدن عننده 78 سنة.. واتكعبل 3 مرات وهو بيطلع الطائرة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، الرئيس الروسي بوتين خرج في مقط فيديو منذ يومين وتمنى الصحة الجيدة لنظيره الأمريكي، معقبا: "بوتين ضربه عين جامدة.. ألف سلامة للرئيس بايدن، واطلع السلم بشويش".



