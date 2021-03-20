Advertisements
شاهد.. عمرو أديب عن سقوط بايدن على سلم الطائرة: "بوتين ضربه عين"
السبت 20/مارس/2021 - 02:31 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي بايدن وهو يصعد للطائرة، مضيفا: "بايدن عننده 78 سنة.. واتكعبل 3 مرات وهو بيطلع الطائرة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، الرئيس الروسي بوتين خرج في مقط فيديو منذ يومين وتمنى الصحة الجيدة لنظيره الأمريكي، معقبا: "بوتين ضربه عين جامدة.. ألف سلامة للرئيس بايدن، واطلع السلم بشويش".
وأضاف الإعلامي، أن العالم كله وقف أمام مشهد سقوط بايدن على سلم الطائرة، والبيت الأبيض أصدر بيان يؤكد أن بايدن بصحة جيدة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements