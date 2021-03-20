Advertisements

شاهد.. عمرو أديب عن سقوط بايدن على سلم الطائرة: "بوتين ضربه عين"

السبت 20/مارس/2021 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي بايدن وهو يصعد للطائرة، مضيفا: "بايدن عننده 78 سنة.. واتكعبل 3 مرات وهو بيطلع الطائرة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، الرئيس الروسي بوتين خرج في مقط فيديو منذ يومين وتمنى الصحة الجيدة لنظيره الأمريكي، معقبا: "بوتين ضربه عين جامدة.. ألف سلامة للرئيس بايدن، واطلع السلم بشويش".

وأضاف الإعلامي، أن العالم كله وقف أمام مشهد سقوط بايدن على سلم الطائرة، والبيت الأبيض أصدر بيان يؤكد أن بايدن بصحة جيدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب جو بايدن بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خطأ لغوي يحول مخرج صلاة الجمعة للتحقيق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي ينهي اتفاقه مع ثنائي الفريق

منذ أقل من ساعتين

"أزارو يُحرك مجلس الأهلي ونجم الفراعنة يعرض خدماته".. أبرز 5 أحداث داخل القلعة الحمراء اليوم 19 مارس 2021

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يطلب عودة لاعب الزمالك المعار

منذ أقل من ساعة

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بتدعيم هذا المركز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أديب" يوجه اللوم للرئيس الروسي على الهواء.. والسبب

تعليق ساخر لـ"أديب" على لعب الرئيس الروسي لـ"الجودو"

عمرو أديب عن استهداف "عين الأسد": إيران نمر من ورق

بعد زيارة بوتين لسوريا.. أديب: "الأسد كان بيتفرج على بلاده فيديو"

عمر أديب يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى سوريا

عمرو أديب: ما تستغربوش لو لقيتوا ترامب في دمشق (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

12:42 ص

الصحة تصدم المصريين بشأن موجات كورونا (فيديو)

08:00 م

عاجل.. الأهلي يطرد 4 نجوم نهاية الموسم «بالأسماء»

07:10 م

راديو كتالونيا: برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

10:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار