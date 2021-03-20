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قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

السبت 20/مارس/2021 - 01:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار إدارة نادي الزمالك بمضاعفة العقوبات على اللاعبين حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاعتراض على المشاركة.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إدارة الزمالك قررت إلغاء اللائحة التي وضعها أشرف قاسم وتكليف أسامة نبيه بوضع لائحة جديدة للفريق.

وأشار إلى أنه من ضمن بنود اللائحة مضاعفة العقوبات على اللاعبين إلى 100 ألف جنيه حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الاعتراض على قرار الجهاز الفني للفريق.

وتابع أن لن يتم صرف مكافآت الفوز في المباريات طالما أن الفريق غير متواجد في المركز الأول.

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