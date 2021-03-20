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قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق
السبت 20/مارس/2021 - 01:06 ص
محمد جمال
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار إدارة نادي الزمالك بمضاعفة العقوبات على اللاعبين حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاعتراض على المشاركة.
وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إدارة الزمالك قررت إلغاء اللائحة التي وضعها أشرف قاسم وتكليف أسامة نبيه بوضع لائحة جديدة للفريق.
وأشار إلى أنه من ضمن بنود اللائحة مضاعفة العقوبات على اللاعبين إلى 100 ألف جنيه حال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الاعتراض على قرار الجهاز الفني للفريق.
وتابع أن لن يتم صرف مكافآت الفوز في المباريات طالما أن الفريق غير متواجد في المركز الأول.
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