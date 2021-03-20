فيفي عبده توجه رسالة إلى الأمهات بمناسبة عيد الأم.. فماذا قالت؟









وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها وجاءت التعليقات كالآتي"بنحبك يافوفا، كل سنة وانتي طيبة".



View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

تحرص الفنانة فيفي عبده، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت فيفي عبده، فيديو جديد بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.وقالت فيفي عبده في الفيديو: "بمناسة عيد الام، كل سنة والامهات كلها طيبة، وربنا يخلي كل الامهات، وربنا يباركلكم فيهم، واهم حاجو انكم تدلعوهم، وتخلوا بالكم منهم".