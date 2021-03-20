عمر ربيع ياسين: أسامة نبيه مديرًا للكرة بالزمالك

Advertisements
عمر ربيع ياسين: أسامة نبيه مديرًا للكرة بالزمالك
السبت 20/مارس/2021 - 01:15 ص
Advertisements
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اتفاق إدارة نادي الزمالك لتولي أسامة نبيه مهام مدير الكرة بالفر يق إلى جانب منصبه مدرب عام للزمالك.
وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن قرار إدارة الزمالك بتواجد نبيه في منصب مدير الكرة إلى جانب المدرب العام لفرض مزيد من الانضباط على الفريق.
وأشار إلى أن كارتيرون طلب تواجد أحمد عبد المقصود الذي يعمل في الدوري السعودي لينضم معه إلى الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد.
Advertisements