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عمر ربيع ياسين: أسامة نبيه مديرًا للكرة بالزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن اتفاق إدارة نادي الزمالك لتولي أسامة نبيه مهام مدير الكرة بالفر يق إلى جانب منصبه مدرب عام للزمالك.

وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن قرار إدارة الزمالك بتواجد نبيه في منصب مدير الكرة إلى جانب المدرب العام لفرض مزيد من الانضباط على الفريق.

وأشار إلى أن كارتيرون طلب تواجد أحمد عبد المقصود الذي يعمل في الدوري السعودي لينضم معه إلى الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد.

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