الأهلي ينهي اتفاقه مع ثنائي الفريق

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للحفاظ على نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الرحيل بتمديد تعاقده معهم.





وتحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.





وتابع: "كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي وبيحاولوا للوصول إلى اتفاق والإعلان في الفترة المقبلة".



