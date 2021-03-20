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الأهلي ينهي اتفاقه مع ثنائي الفريق
السبت 20/مارس/2021 - 01:18 ص
محمد جمال
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يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للحفاظ على نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من الرحيل بتمديد تعاقده معهم.
وتحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.
وتابع: "كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي وبيحاولوا للوصول إلى اتفاق والإعلان في الفترة المقبلة".
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