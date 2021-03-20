نانسي عجرم تطرح أغنية "أمي" عبر يوتيوب.. والمفاجأة ظهور والدتها فى الكليب





طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أغنية جديدة لها بعنوان "أمى"، وذلك بمناسبة عيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى.وظهرت والدة نانسي عجرم معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.يذكر أن نانسي عجرم كانت قد طرحت مؤخراً أغنية "ما تحكم عحدا" من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهى أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.