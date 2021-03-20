صالح حميديتش يحذر البايرن من خطوة باريس سان جيرمان

أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، التي أجريت وقائعها أمس الجمعة، عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشار حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، إلى أن باريس سان جيرمان فريق جيد، حيث يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، مؤكدًا أن مواجهتهم ستكون تحديًا صعبًا للفريق الألماني.





وشدد في تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي، على أن الفريق الفرنسي، يمتلك مدرب جديد جيد منحوا له كل الثقة، كما أن لديه لاعبين كبار، من بينهم مبابي الذي يمثل خطورة كبيرة.



