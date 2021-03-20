كارتيرون يطلب عودة لاعب الزمالك المعار

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون رغبته في استعادة خدمات الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في نهاية الموسم الحالي.





ورفع المدير الفني الفرنسي طلبًا لإدارة الفريق بضرورة عودة سيسيه، معبرًا عن تعجبه من عدم عودته نهاية الموسم الموسم الماضي، على الرغم من ظهوره بشكل مميز مع زعيم الثغر.





الفرنسي باتريس كارتيرون يضع المحترف الايفواري رزاق سيسيه، على رأس أولوياته في الموسم المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق الأمامية بالموسم المقبل.





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان قد خسر أمام الترجي التونسي بهدف نظيف، ليصبح موقف الفريق صعبًا في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



