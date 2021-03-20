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موعد مباراتي الذهاب والإياب بين بايرن ميونيخ وسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

السبت 20/مارس/2021 - 02:06 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أجرى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" قرعة الدورين، ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمس الجمعة بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، في مقدمتها لقاء بايرن ميونيخ، حامل اللقب وباريس سان جيرمان، في تكرار لنهائي العام الماضي.

ونجح بايرن ميونيخ في تخطي عقبة لاتسيو الإيطالي، بينما أطاح باريس سان جيرمان بغريمه برشلونة.

تقام مواجهة الذهاب أحد يومي 6 أو7 أبريل، على أن يقام لقاء العودة أحد يومي 13 أو14 من نفس الشهر.

وتجرى مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا، بينما يقام لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن يواجه المتأهل من هذه المواجهة، المتأهل من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني في نصف النهائي.

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