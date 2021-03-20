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بهذه الطريقة.. يسرا اللوزي تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "بين السماء والأرض"

السبت 20/مارس/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة يسرا اللوزي، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشوّقت يسرا اللوزى جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "بين السما والأرض"، للنجم هانى سلامة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وعلقت قائلة "يارب المسلسل يعجبكم"، وظهر جميع أبطال العمل فى الصورة.

يذكر أن "بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، سوسن بدر، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد لطفى، ندا موسى، محمد ثروت، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، ونورهان.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر.


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