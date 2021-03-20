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عمر ربيع ياسين: إيهاب جلال يوقع مع الإسماعيلي في السادسة مساءا

السبت 20/مارس/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تطورات الموقف بالنسبة لنادي الإسماعيلي وإيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن إدارة الإسماعيلي ستجتمع مع إيهاب جلال في السادسة مساء الغد لتوقيع العقود.

وأشار إلى أن إدارة الإسماعيلي ستقوم بإرسال مبلغ مليوني جنيه إلى المقاصة قيمة الشرط الجزائي.
وأوضح أن المقاصة سيحول المليوني جنيه لسداد بعض المستحقات المتأخرة للاعبين في الوقت الذي يحق لجلال مستحقات متأخرة لم يحصل عليها من المقاصة حتى الآن.

وتحدث اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي بنادي مصر المقاصة، على حقيقة استغناء نادي مصر المقاصة عن إيهاب جلال عن طريق إبلاغ اتحاد الكرة بأن النادي الفيومي هو من طلب رحيل إيهاب جلال من أجل السماح لإيهاب جلال بتدريب الإسماعيلي.

وأكد بكري سليم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تم إبلاغ اتحاد الكرة أننا استغنينا عن إيهاب جلال من أجل إمكانية تدريبه للإسماعيلي ولن نتحايل على القانون ولا نتحايل على ذلك نهائيًا ولكن غرضنا إتمام الاتفاق وإنقاذ الإسماعيلي".

وتابع: "لو إيهاب جلال قدم استقالته إلى مصر المقاصة لن يتمكن من تدريب الإسماعيلي، ونحن قدمنا الشكر له من أجل إنقاذ الموقف".

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