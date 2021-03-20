تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لبدء معسكره لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.





وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض ثم مواجهة أمام جزر القمر يوم 29 مارس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





تشكيل منتخب مصر المتوقع:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، محمد هاني

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية

خط الوسط المهاجم: محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد.





وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.



