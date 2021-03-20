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عاجل| مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني بمطار القاهرة (فيديو)
السبت 20/مارس/2021 - 02:52 ص
منى صموئيل
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يستقبل مطار القاهرة الآن ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا "سينوفارم" من جمهورية الصين الشعبية، ضمن سلسلة من تدفقات لقاح كورونا.
وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن وصول شحنة كبيرة من لقاح سينوفارم من دولة الصين الشعبية خلال ساعات معدودة، مضيفة أن الشحنة التي وصلت قبل أسبوعين خرجت من المعامل وبدأ التطعيم بها.
وأضافت أن حوالي 400 ألف شخص من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، سجلوا حتى الآن للحصول على اللقاح.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن 100% من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة مفتوحة أمام المواطنين للتسجيل فيها، في حالة عدم وجود فرصة للتسجيل عبر الإنترنت، مؤكدة اتخاذ إجراءات متعددة لتسهيل تسجيل المواطنين.
وأكدت زايد أن مصر من المقاصد الآمنة على خريطة السياحة العالمية، لكن المشكلة هي الدول نفسها التي تمنع مواطنيها من المغادرة لأي سبب.
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