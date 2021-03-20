موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.



