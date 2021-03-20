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الكشف عن موقف أحمد حجازي من المشاركة أمام كينيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

السبت 20/مارس/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن وجود أحمد حجازي ضمن قائمة المحترفين الذي سينضموا لمعسكر الفراعنة لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.

وعلم الفجر الرياضي أن أحمد حجازي سيتواجد فى معسكر منتخب مصر الذي سيواجه كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة منتخب مصر وكينيا يوم 25 مارس الجاري خارج الأرض ثم مواجهة أمام جزر القمر يوم 29 مارس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر
محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

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