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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 20/مارس/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.

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