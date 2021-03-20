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الاتحاد السكندري يطلب شراء حارس الزمالك

السبت 20/مارس/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يريد نادي الإتحاد السكندري التعاقد مع الحارس محمد صبحي، المعار من نادي الزمالك في بداية الموسم الحالي، بشكل نهائي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الإتحاد السكندري، ان إدارة زعيم الثغر فتحت خطوط الإتصال مع نظيرتها في الزمالك، لضم صبحي بشكل نهائي.

وترغب إدارة النادي السكندرى في استغلال، وجود منافسة قوية، داخل فريق الزمالك فى مركز حراسة المرمى، للحصول على خدمات صبحى.

وردت إدارة الفارس الابيض على محمد مصيلحي رئيس الإتحاد السكندري، ان تكون المفاوضات في نهاية الموسم الجاري، من أجل تقييم الأمور داخل فريق الزمالك.

ويوجد لدي الزمالك في الوقت الراهن، ثلاثة حراس مميزين، وهم محمد أبو جبل، محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد عواد.

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