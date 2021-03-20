موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب إيفرتون الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





بينما يواجه نادي ساوثهامتون نظيره نادي بورنموث فى ربع نهائي كأس انجلترا اليوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.



