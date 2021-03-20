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سر ضم زيزو للمنتخب واستبعاد حسين الشحات

السبت 20/مارس/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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صرح مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، ان هناك سببًا في ضم أحمد سيد زيزو جناح الزمالك، واستبعاد حسين الشحات جناح الأهلي، من قائمة الفراعنة لمعسكر مارس الحالي.

وفي تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": قال: وجود زيزو داخل قائمة الفراعنة، يرجع إلى مشاركته في آخر معسكرين معنا، بينما الشحات شارك في معسكر نوفمبر 2019، وغاب في معسكر 2020 بسبب الإصابة.

وأوضح: ان المدرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، يثق في قدرات زيزو، حيث إنه قدم مستويات عالية في المعسكرين الماضيين، لذلك هو الخيار الأفضل محليًا في الجناح الأيمن.

وأتم: ان اختيار زيزو لا يقلل من الشحات، خاصةً أن حسين لاعب مميز، ولكن أداءه في الفترة الأخيرة، جعلته بعيد عن معسكر مارس.

ويدخل منتخب مصر معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة، إستعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يومي 25 و29 مارس الحالي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

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