تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب إيفرتون الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، ستونز.

خط الوسط: دي بروين، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيلفا.



