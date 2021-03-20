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تشكيل إيفرتون المتوقع ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 20/مارس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب إيفرتون الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: بيكفورد.
خط الدفاع: لوكاس دين، كين، مينا، كولمان.
خط الوسط: ديكوري، ألين، خاميس رودريجيز.
خط الهجوم: لوين، ريتشالسون، أيوبي.

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